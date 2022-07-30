Клубы НБА спрашивали «Лейкерс» об обмене Леброна

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс вызывает интерес у других команд.
По информации инсайдера НБА Марка Стейна, некоторые клубы звонили в Лос-Анджелес, чтобы узнать о возможности обмена Джеймса.
Отмечается, что «Лейкерс» не заинтересованы в расставании с Леброном, который через год станет свободным агентом.
Стейн также сообщил, что 37-летний баскетболист может покинуть Калифорнию только ради выступления с сыном Бронни Джеймсом.
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