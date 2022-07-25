Клэй Томпсон эмоционально отпраздновал удачный эпизод с участием брата в бейсбольном матче

Защитник «Голден Стэйт» посетил матч бейсбольных «Доджерс» и «Джайантс» в Лос-Анджелесе.

В составе лос-анджелесской команды выступает брат Клэя Трэйс Томпсон, он стал одним из главных героев матча. Звездный игрок НБА эмоционально отреагировал на успешное выступление Трэйса.

Клэй был также замечен с пивом в руках.

NBC Sports

По ходу игры он в стиле легендарного Кобе Брайанта показал кому-то на трибуне, сколько чемпионских трофеев имеет в своей коллекции.

Что ж, пора признать: «Голден Стэйт» действительно обгоняет всю НБА на световые годы