Кайри Ирвинг: «После завершения карьеры в НБА буду играть в лигах по всему миру, учить молодежь»

Разыгрывающий «Нетс» рассказал, каким видит свое будущее.

«Мне вовсе не надо как-то заводить себя. Впереди меня ждет 12-й сезон в лучшей лиге мира, я становлюсь только лучше. Когда мне будет 38, когда у меня будет время хорошо подумать о том, какой была моя карьера, я сделаю это, но пока что собираюсь просто наслаждаться моментом.

И я не собираюсь бросать баскетбол в 38 лет. Буду играть в лигах по всему миру, учить молодежь всему тому, чему научили меня», – заявил 30-летний Ирвинг.

Кайри – гений баскетбола. Только для него это не спорт, а искусство