«Нетс» готовы сотрудничать с Кайри Ирвингом только в случае «существенных перемен» в действиях игрока

Звездный разыгрывающий «Нетс» не против продолжить выступления в составе команды как минимум в следующем сезоне.

Как пишет The Athletic, готов продолжить сотрудничество с Ирвингом только в случае «существенных перемен» в действиях и поведении игрока.

Подробности ожидаемых клубом перемен не сообщаются.

30-летний Ирвинг пропустил большую часть прошлого розыгрыша НБА из-за отказа от вакцинации. Этим летом он и клуб не смогли договориться о продлении контракта, Кайри решил использовать опцию игрока на сезон-22/23, за который он получит 36,5 млн долларов.

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