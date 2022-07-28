«Нетс» готовы сотрудничать с Кайри Ирвингом только в случае «существенных перемен» в действиях игрока

Звездный разыгрывающий «Нетс» Кайри Ирвинг не против продолжить выступления в составе команды как минимум в следующем сезоне.
Как пишет The Athletic, «Бруклин» готов продолжить сотрудничество с Ирвингом только в случае «существенных перемен» в действиях и поведении игрока.
Подробности ожидаемых клубом перемен не сообщаются.
30-летний Ирвинг пропустил большую часть прошлого розыгрыша НБА из-за отказа от вакцинации. Этим летом он и клуб не смогли договориться о продлении контракта, Кайри решил использовать опцию игрока на сезон-22/23, за который он получит 36,5 млн долларов.
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