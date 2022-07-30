«Клипперс» могут подписать Чжоу Ци

«Клипперс» ведут переговоры с китайским «большим» Чжоу Ци (26 лет, 216 см).

Чжоу Ци – 43-й номер драфта 2016 года. Минувший сезон провел в Австралии в составе «Саут Ист Мельбурн Финикс». Этим летом центровой с высокой вероятностью покинет команду.

В активе Чжоу Ци 19 матчей в составе «Хьюстона» со средними показателями 1,3 очка и 1,2 подбора в среднем за игру.

Скорее всего, предлагают китайскому баскетболисту негарантированный контракт.

«Став тренером, учился у режиссера Любимова». Интервью легенды баскетбольного ЦСКА: общение с Высоцким, учеба у правнука Толстого и 3 дня в камере