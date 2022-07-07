«Молодой король». Леброн Джеймс сравнил данк Бронни и свой

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс опубликовал в инстаграме фото с данком своего сына, Леброна Джеймса-младшего.
В этом же посте звездный баскетболист разместил похожее изображение со своим броском сверху времен выступления за школьную команду.
«Моя копия, мой туз, мой молодой король! #КомандаДжеймс👑», – подписал фото Леброн.
17-летний Бронни выступает за школу Сьерра-Каньон и сможет выставить свою кандидатуру на драфт НБА не раньше 2024 года.
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Фото – инстаграм Леброна Джеймса