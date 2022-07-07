«Молодой король». Леброн Джеймс сравнил данк Бронни и свой

Форвард опубликовал в инстаграме фото с данком своего сына, Леброна Джеймса-младшего.

В этом же посте звездный баскетболист разместил похожее изображение со своим броском сверху времен выступления за школьную команду.

«Моя копия, мой туз, мой молодой король! #КомандаДжеймс👑», – подписал фото Леброн.

17-летний Бронни выступает за школу Сьерра-Каньон и сможет выставить свою кандидатуру на драфт НБА не раньше 2024 года.

Гэри Пэйтон-отец и Гэри Пэйтон-сын – чемпионы НБА. Такая наследственность – редкость в лиге

Фото – инстаграм Леброна Джеймса