Джей Ар Смит: «Если я гулял перед матчем с «Лейкерс», Кобе набирал 50 очков»

Бывший игрок НБА Джей Ар Смит рассказал об игре в гостях против «Лейкерс» легендарного Кобе Брайанта.

«Раньше я ненавидел эти матчи. Я знал, что у меня будут проблемы при каждой встрече с ним. Я ненавидел приезжать в Лос-Анджелес, потому что всегда хотел где-нибудь погулять перед матчем с «Лейкерс», но знал, что не могу. Если я пойду гулять, Кобе наберет 50 очков», – признался Смит.

На счету Брайанта 25 матчей, в которых он набирал 50 очков и более. Он находится на третьем месте по данному показателю в истории НБА, уступая только Уилту Чемберлену (118) и Майклу Джордану (31).

Урок истории из книги «Семь секунд и меньше». Как «Финикс»-2006 спасал серию против «Лейкерс» Кобе Брайанта