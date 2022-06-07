Иман Шамперт: «Когда меня обменяли в «Кавс» в 2015-м, мое сердце сердце остановилось»

Чемпионы НБА в составе «Кливленда» (2016) и вспомнили переход в эту команду из , который состоялся в январе 2015 года.

«Когда нас обменяли из «Никс» в «Кавс», какими были мои первые слова?» – спросил Смит.

«Нас обменяли, и мне стало плохо. Я никогда не забуду, как мое сердце остановилось. Я видел, что ты чувствовал то же самое, когда узнал об обмене. Это продолжалось до того момента, как они сказали, куда именно мы переходим.

Я помню, что ты посмотрел на меня и сказал: «Нет, это перебор. Мы переходим в «Кливленд». И в твоем взгляде читалось: «Приятель, не думаю, что ты видишь то, что вижу я». Но оказалось, что нам повезло найти золото. Я не знаю, почему они взяли именно нас. Но первая реакция была именно такой, – ответил Шамперт.

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