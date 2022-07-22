«Барселона» сделала предложение Крису Синглтону

Теги возможные переходы Turkish Airlines EuroLeague Анадолу Эфес Барселона Црвена Звезда MTS чемпионат Испании Никола Миротич Крис Синглтон Баскетбол

«Барселона» сделала предложение бывшему тяжелому форварду «Анадолу Эфеса» Крису Синглтону (32 года, 206 см), сообщает Telesport.rs.

Согласно этому же изданию, форвард «Барселоны» Никола Миротич получил серьезную травму ахиллова сухожилия и выбыл из строя на шесть месяцев.

Ранее сообщалось, что Синглтон близок к переходу в сербскую «Црвену Звезду».

Американец провел в «Анадолу Эфесе» три сезона, в 2021-м и 2022-м он вместе с командой становился победителем Евролиги. В матчах прошедшего сезона чемпионата Турции Синглтон набирал 7,8 очка и 4,1 подбора в среднем за игру.

Ясикявичюс сел в лужу, фаны «Оли» – огонь, Мицич – великий. Что случилось в «Финале четырех», который в России почти никто не видел

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные