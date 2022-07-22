«Барселона» сделала предложение Крису Синглтону

сделала предложение бывшему тяжелому форварду Крису Синглтону (32 года, 206 см), сообщает Telesport.rs.

Согласно этому же изданию, форвард «Барселоны» получил серьезную травму ахиллова сухожилия и выбыл из строя на шесть месяцев.

Ранее сообщалось, что Синглтон близок к переходу в сербскую .

Американец провел в «Анадолу Эфесе» три сезона, в 2021-м и 2022-м он вместе с командой становился победителем . В матчах прошедшего сезона чемпионата Турции Синглтон набирал 7,8 очка и 4,1 подбора в среднем за игру.

Ясикявичюс сел в лужу, фаны «Оли» – огонь, Мицич – великий. Что случилось в «Финале четырех», который в России почти никто не видел