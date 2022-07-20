Акилле Полонара перешел из «Фенербахче» в «Анадолу Эфес»

Действующий чемпион Евролиги объявил о переходе в команду бывшего тяжелого форварда (30 лет, 203 см). С итальянцем подписан контракт по схеме «1+1».

Ранее сегодня «Фенербахче» сообщил о расторжении соглашения с Полонарой. Игрок провел за клуб один сезон. До этого форвард провел два сезона в испанской «Басконии».

В минувшем сезоне Евролиги Акилле набирал в среднем 7,7 очка, 4,4 подбора при реализации 31% трехочковых.

Ясикявичюс сел в лужу, фаны «Оли» – огонь, Мицич – великий. Что случилось в «Финале четырех», который в России почти никто не видел