Скотти Пиппен-младший набрал 14 очков в первом матче за «Лейкерс» в Летней лиге

Скотти Пиппен-младший, сын легенды «Чикаго» , провел свой первый матч за «Лейкерс» в Летней лиге в Сан-Франциско.

21-летний разыгрывающий набрал 14 очков, сделал 6 подборов, 3 передачи, 1 блок-шот и 5 потерь во встрече с . Пиппен реализовал 3 из 9 с игры, 1 из 5 из-за дуги, 7 из 8 с линии штрафных.

«Лейкерс» одержали победу со счетом 100:66.

Скотти не был выбран на драфте-2022, но заключили с ним двусторонний контракт.

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