Гани Лаваль близок к переходу в «Руну» (Metaratings)

Московская близка к подписанию контракта с тяжелым форвардом (33 года, 206 см), сообщает Metaratings.

Предыдущие два сезона американец провел за французский «Шампань Шалон-Реймс». Ранее он выступал за итальянский «Милан» и греческий «Панатинаикос».

Лаваль был выбран «Финиксом» на драфте 2010 года под 46-м номером, но провел в НБА только один сезон.

«Руна», выступающая в Суперлиге-1, в этом году претендовала на то, чтобы войти в состав участников Единой лиги ВТБ.

«Уралмаш» – с титулом, Пашутин – непобедимый, бывший чемпион – без медалей. Итоги плей-офф суперлиги-1