«Руна» подписала MVP чемпионата Грузии

Московская «Руна» объявила о подписании контракта с атакующим защитником Майком Дэвисом (26 лет, 193 см).

Большую часть прошлого сезона Дэвис играл за «Харьковских Соколов» в чемпионате , набирая 19,8 очка, 3,5 передачи и 3,8 подбора в среднем за матч.

В сезоне-2020/21 баскетболист был признан MVP чемпионата Грузии, выступая за команду «Рустави».

«Никогда не был в России, это будет первый визит для меня. Рад присоединиться к такому амбициозному клубу, в прошлом сезоне они были в шаге от «золота». Я постараюсь сделать все, чтобы клуб стал чемпионом!» – прокомментировал подписание контракта Дэвис.

уступила в финале Суперлиги-2022 «Уралмашу». Клуб претендовал на вступление в Единую лигу ВТБ.

Первый номер драфта НБА-2023 уже известен. За лучшим европейцем после Дончича ныряет даже «Сан-Антонио» Грегга Поповича