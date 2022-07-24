«Метрополитан» подписал Ибраиму Файе

«Метрополитан» объявил о подписании контракта с центровым Ибраимой Файе (25 лет, 206 см) на следующий сезон.
Файе выступал за «Монако» на протяжении двух сезонов. За это время он провел 68 матчей в Евролиге, набирая в среднем 6,7 очка и 4,5 подбора.
Сенегалец продолжит карьеру парижском клубе, за который также будет выступать претендент на 1-й номер драфта НБА-2023 Виктор Вембаньяма.
Первый номер драфта НБА-2023 уже известен. За лучшим европейцем после Дончича ныряет даже «Сан-Антонио» Грегга Поповича