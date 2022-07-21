«Цмоки-Минск» подписал первого новичка за лето

объявил о подписании контракта с атакующим защитником Владиславом Микульским (24 года, 193 см).

Микульский стал первым новичком клуба в нынешнее межсезонье. Ранее «драконы» сохранили нескольких игроков из состава, который выступал в прошлом сезоне лиги ВТБ.

В сезоне-2021/22 Микульский провел за могилевский 30 матчей, набирая в среднем 12,4 очка, 4 подбора, 3,1 передачи и 2,6 перехвата.

Также Владислав является игроком сборной Беларуси с 2020 года.

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