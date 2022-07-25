УНИКС объявил об уходе из команды Желько Шакича

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УНИКС объявил об уходе из команды тяжелого форварда сборной Хорватии Желько Шакича (34 года, 203 см).

Игрок вернется в литовский «Литкабелис», за который выступал в сезоне-2019/20.

Шакич пришел в казанский клуб в апреле этого года из «Автодора» и провел 13 матчей в Лиге ВТБ, набирая в среднем 5,0 очка, 2,4 подбора и 0,7 передачи.

В сезоне-2021/22 «Литкабелис» вышел в финал чемпионата Литвы. Команда примет участие в следующем розыгрыше Еврокубка.

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