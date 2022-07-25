Николя Батюм – о худшем моменте в составе «Клипперс»: «Минус 50 от «Далласа»

Форвард «Клипперс» Николя Батюм во время переписки с болельщиками в твиттере назвал худший момент за время выступления в составе калифорнийской команде.

«Минус 50 от «Далласа» после Рождества в 2020 году 🤦🏽‍♂️», – написал француз.

В декабре 2020 года «Клипперс» уступили «Мэверикс» со счетом 73:124. Батюм в той игре набрал 4 очка и имел показатель плюс-минус «-17».

Этим летом Батюм подписал с «Клипперс» новое 2-летнее соглашение на 22 миллиона долларов.

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