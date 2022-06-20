Клэй Томпсон отправился на чемпионский парад на катере

Атакующий защитник «Голден Стэйт» отправился на чемпионский парад через Залив Сан-Франциско на своем катере.

По пути баскетболист ведет прямую трансляцию в Instagram. В какой-то момент ветер сорвал с головы Томпсона чемпионскую кепку.

Парад по поводу победы «Голден Стэйт» в сезоне НБА-2021/22 пройдет в понедельник, 20 июня.

«Уорриорз» обыграли «Селтикс» в финальной серии плей-офф со счетом 4-2 и завоевали четвертый титул за восемь лет.

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