Тадж Гибсон: «Уизардс» – «темная лошадка»

Тяжелый форвард уверен, что его новая команда способна в следующем сезоне удивить и побороться за место в плей-офф.

«Я видел, что у них молодая и талантливая команда. Это «темная лошадка», и я хочу быть частью чего-то особенного.

НБА полна взлетов и падений, но я хотел перейти в такую команду, где я смог бы стать опытным наставником и принести пользу», – сказал Гибсон.

По информации СМИ, «Уизардс» подписали с Гибсоном полностью гарантированный однолетний контракт на 2,91 миллиона долларов.

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