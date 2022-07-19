«Црвена Звезда» подписала Шабазза Напьера

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Разыгрывающий Шабазз Напьер (31 год, 185 см) подписал контракт с сербской «Црвеной Звездой», сообщает Telesport.

В июле 2021 года Напьер подписал однолетний контракт с «Зенитом», но получил травму в предсезонном матче. Игрок должен был вернуться в строй в феврале, но покинул Россию из-за ситуации на Украине.

В последний раз баскетболист играл в сезоне-2019/20 за «Вашингтон», набирая 11,6 очка, 2,5 подбора и 3,8 передачи в среднем за матч.

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