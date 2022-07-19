«Црвена Звезда» подписала Шабазза Напьера

Разыгрывающий Шабазз Напьер (31 год, 185 см) подписал контракт с сербской , сообщает Telesport.

В июле 2021 года Напьер подписал однолетний контракт с , но получил травму в предсезонном матче. Игрок должен был вернуться в строй в феврале, но покинул Россию из-за ситуации на Украине.

В последний раз баскетболист играл в сезоне-2019/20 за , набирая 11,6 очка, 2,5 подбора и 3,8 передачи в среднем за матч.

Предполагаемых убийц Шабтая Калмановича признали виновными. Хотя ни заказчика, ни мотива преступления так и не выявили