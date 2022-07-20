Тадж Гибсон официально подписал однолетний контракт с «Вашингтоном»

объявил о подписании контракта с бывшим центровым (37 лет, 206 см). По информации СМИ, стороны заключили полностью гарантированный однолетний контракт на 2,91 миллиона долларов.

Гибсон будет выступать за «Уизардс» под 67-м номером.

Опытный бигмен был отчислен из «Нью-Йорка», с которым у него был негарантированный контракт на 5,2 млн долларов за сезон-2022/23.

В прошедшем сезоне Гибсон набирал за «Никс» 4,4 очка и 4,4 подбора в среднем за матч.

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