Маггси Богз: «Джордан при встрече до сих поднимает руку высоко вверх, когда мы отбиваем пять»

Бывший игрок НБА Маггси Богз рассказал о взаимоотношениях с легендарным .

«Майклу всегда нравилось подоставать меня. Даже сейчас при встрече Эм Джей поднимает руку высоко вверх, когда мы отбиваем пять, мол, давай, сделай это. Я же опускаю свою руку вниз, нет, давай лучше ты отбей мне пять.

Рассказывают о том, что он называл меня карликом, но это не так. Не было этого. Он всегда называл меня коротышкой или мелкой задницей», – заявил 160-сантиметровый Боггз.

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