Многие команды НБА интересуются Джарредом Вандербилтом

По словам инсайдера Bleacher Report Джейка Фишера, многие команды лиги проявляют интерес к форварду «Юты» (23 года, 206 см).

«Многие команды звонят по поводу Вандербилта. Я не знаю, сколько команд, и не могу назвать конкретные команды, но в последний раз, когда я разговаривал с «Ютой», именно Вандербилт был тем игроком, по поводу которого звонили чаще всего», – сказал Фишер.

Этим летом Вандербилт перешел из «Миннесоты» в «Юту» в результате обмена с участием Руди Гобера.

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