Энтони Клеммонс перешел в «Бурсаспор»

Разыгрывающий Энтони Клеммонс (27 лет, 188 см) подписал контракт с турецким «Бурсаспором».
Большую часть нынешнего сезона Клеммонс провел в «Тюрк Телекоме», за который набирал в среднем 11,6 очка, 3,5 передачи и 3,3 подбора в Еврокубке.
В концовке сезона американец сыграл пять матчей за «Сан-Пабло Бургос» в чемпионате Испании.
Ранее Энтони выступал за «Астану» в Единой лиге ВТБ (2017-2019).
«Бурсаспор» дошел до финала Еврокубка-2021/22. Команда является одним из кандидатов на получение уайлд-кард для участия в следующем розыгрыше Евролиги.
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