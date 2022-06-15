Энтони Клеммонс перешел в «Бурсаспор»

Разыгрывающий Энтони Клеммонс (27 лет, 188 см) подписал контракт с турецким .

Большую часть нынешнего сезона Клеммонс провел в , за который набирал в среднем 11,6 очка, 3,5 передачи и 3,3 подбора в Еврокубке.

В концовке сезона американец сыграл пять матчей за в чемпионате Испании.

Ранее Энтони выступал за «Астану» в лиге ВТБ (2017-2019).

«Бурсаспор» дошел до финала Еврокубка-2021/22. Команда является одним из кандидатов на получение уайлд-кард для участия в следующем розыгрыше .

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