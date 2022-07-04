Уилл Томас покинет «Монако» и вернется в «Уникаху»

Тяжелый форвард (36 лет, 203 см) покинет «Монако» и вернется в испанскую «Уникаху», за которую выступал с 2014 по 2016 год, сообщает BasketNews.

Американец провел за один сезон, набирая в 7,5 очка, 4,2 подбора и 1,1 передачи в среднем за матч. До перехода в «Монако» Томас провел два сезона в петербургском «Зените».

В 2017 году Томас выиграл чемпионат Испании в составе «Валенсии».

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