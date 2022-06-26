Майкл Джордан позвонил новичку «Хорнетс» Марку Уильямсу в день драфта

Легенда НБА, владелец позвонил новичку Марку Уильямсу в день драфта, чтобы поприветствовать его в команде.

«Поздравляю, добро пожаловать. С нетерпением жду, когда ты появишься в зале, приступишь к работе и изменишь ситуацию в команде. Несмотря на то, что ты из Дьюка, я горжусь тем, что мы выбрали тебя на драфте. Удачи тебе», – сказал Джордан.

20-летний бигмен был выбран «Хорнетс» под 15-м номером.

Драфт НБА-2022. Банкеро – первый номер, «Никс» избавились от Кембы, в «Оклахоме» два Уильямса: Джейлен и Джейлин