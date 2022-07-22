Дариус Гарлэнд: «В следующем сезоне «Кливленд» может быть в финале Востока»

Разыгрывающий «Кавальерс» ожидает, что в следующем сезоне команда продлжит прогрессировать и может улучшить результаты.

«Мы можем стать лучше. В следующем сезоне может быть в финале Востока, уверен в этом. Мы возвращаемся с большим желанием доказывать.

У нас молодая команда. В прошлом сезоне нам пришлось столкнуться со множеством трудностей. Нам нравится быть хорошей командой, но мы не удовлетворены этим. Все сосредоточены на деле. Мы все готовы устроить рок-н-ролл», – заявил 22-летний Гарлэнд.

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