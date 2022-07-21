Томас Уимбуш перешел в «Зенит»

подписал контракт с американским тяжелым форвардом Томасом Уимбушем (28 лет, 201 см).

Соглашение рассчитано на 2 сезона.

В 2017 году Уимбуша не выбрали на драфте НБА, но он остался на родине и выступал в G-лиге за команду «Лонг-Айленд Нетс». В 2019-м Томас перебрался в Европу – в немецкий клуб «Людвигсбург». Он помог команде выдать лучший сезон в своей истории: второе место в регулярном чемпионате и выход в финал Бундеслиги.

Летом 2020 года Уимбуш перешел в турецкий «Петкимспор». По окончании того сезона форвард переехал во Францию и подписал контракт с «Нантером».

По итогам «регулярки» Pro A команда заняла 10-е место и не смогла пробиться в плей-офф. Томас был одним из лидеров коллектива: 31 матч, 31 минута на паркете. Средние показатели новобранца «Зенита»: 13,6 очка, 5,8 подбора, 1,1 передачи.

Уимбуш будет выступать за «Зенит» под 26-м номером.

«Очень воодушевлен возможностью поиграть за «Зенит» и приехать в Санкт-Петербург – город, в котором я никогда не был. С нетерпением жду встречи с партнерами, тренерами и болельщиками!» – сказал Уимбуш.

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