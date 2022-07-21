Дражен Анзулович: «Ожидаем, что вклад Уорнера в игру «Енисея» будет одним из самых главных»

Главный тренер прокомментировал подписание американского разыгрывающего .

«Анджело – это игрок, который добавить качества нашей команде, он обладает хорошими физическими кондициями. И его стиль игры поможет нам как в защите, так и в нападении.

Естественно, мы ожидаем, что его вклад в игру команды как легионера будет одним из самых главных», – сказал Анзулович.

Предполагаемых убийц Шабтая Калмановича признали виновными. Хотя ни заказчика, ни мотива преступления так и не выявили