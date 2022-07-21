Дражен Анзулович: «Ожидаем, что вклад Уорнера в игру «Енисея» будет одним из самых главных»

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Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович прокомментировал подписание американского разыгрывающего Анджело Уорнера.

«Анджело – это игрок, который добавить качества нашей команде, он обладает хорошими физическими кондициями. И его стиль игры поможет нам как в защите, так и в нападении.

Естественно, мы ожидаем, что его вклад в игру команды как легионера будет одним из самых главных», – сказал Анзулович.

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