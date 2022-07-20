Кендрик Перкинс: «Стеф Карри будет на пике еще 8-10 лет»

Бывший игрок , ныне телевизионный эксперт уверен, что разыгрывающий сможет оставаться на звездном уровне долгое время.

«Он продержится на этом уровне еще 8-10 лет. Стеф Карри может стать следующим Томом Брэди (провел 22 сезона в NFL – прим. Sports.ru), только в НБА. Карри не полагается на атлетизм. Ему не нужно бить сверху или обыгрывать за счет скорости.

Он обыграет тебя с помощью хитрости, навыков и, самое главное, с помощью броска. Его бросок никуда не денется в ближайшее время. Это главный навык, который необходим в НБА. Если принять все это во внимание, Стеф Карри будет играть в таком стиле и в 44 года», – заявил Перкинс.

В минувшем сезоне 34-летний Карри впервые в карьере стал MVP финала, завоевав четвертый титул чемпиона.

Карри сравнялся по титулам с Леброном Джеймсом. Какое место он теперь занимает в Пирамиде величия