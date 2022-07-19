Эдриан Воджнаровски: «Клубы НБА не уверены, что возьмут титул, выменяв Дюрэнта»

Теги возможные переходы Бруклин НБА Кевин Дюрэнт ESPN Эдриан Воджнаровски Баскетбол

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски описал степень интереса клубов НБА к приобретению форварда «Нетс» Кевина Дюрэнта путем обмена.

«У него контракт на четыре года, и я чувствую, что владелец клуба готов к любым неприятностям, если он останется. «Бруклин» пытается обменять Кевина Дюрэнта, но видит, сколько сейчас дают за Руди Гобера и Донована Митчелла.

Думаю, команды больше всего сомневаются вот в чем: «Если мы сможем получить Кевина Дюрэнта, останемся ли мы достаточно сильными для победы в чемпионате?», – сказал Воджнаровски.

Куда может перейти Дюрэнт? Разбираем самые вероятные варианты обмена  

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