Крис Синглтон близок к переходу в «Црвену Звезду»

Бывший тяжелый форвард «Анадолу Эфеса» Крис Синглтон (32 года, 206 см) близок к подписанию соглашения с «Црвеной Звездой», сообщает Mozzart Sport.
Американец провел в «Анадолу Эфесе» три сезона, в 2021-м и 2022-м он вместе с командой становился победителем Евролиги.
В матчах прошедшего сезона чемпионата Турции Синглтон набирал 7,8 очка и 4,1 подбора в среднем за игру.
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