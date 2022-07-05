«Майами» может подписать Денниса Шредера на исключение среднего уровня

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«Майами» может предложить свободному агенту Деннису Шредеру исключение среднего уровня на 6,5 миллиона долларов, если не получит в межсезонье-2022 звездного игрока.

Об этом написал инсайдер Bleacher Report Грег Шварц.

Шредер помог бы разгрузить основного разыгрывающего «Хит» Кайла Лаури, который не смог сохранить хорошую форму к старту последнего розыгрыша плей-офф.

Шредер, как ожидается, покинет «Хьюстон» в межсезонье-2022. Немец пришел в клуб перед февральским дедлайном в результате обмена с «Бостоном». Защитник провел за техасскую команду 15 матчей, включая четыре в стартовой пятерке, набирая в среднем 10,9 очка, 3,3 подбора и 5,9 передачи.

Летом прошлого года Шредер подписал с «Селтикс» 1-летний контракт на 5,9 миллиона долларов.

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