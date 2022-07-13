Шабазз Напьер может продолжить карьеру в «Црвене Звезде»

Разыгрывающий Шабазз Напьер (30 лет, 185 см) ведет переговоры с сербской , сообщает Eurohoops.

Американец мог дебютировать в еще в прошлом сезоне. В июле 2021 года Напьер подписал однолетний контракт с , но получил травму в предсезонном матче. Игрок должен был вернуться в строй в феврале, но покинул Россию из-за ситуации на Украине.

Напьер последний раз играл в сезоне-2019/20 за «Вашингтон», набирая 11,6 очка, 2,5 подбора и 3,8 передачи в среднем за матч.

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