Джордан Мики перешел в «Виртус»

Экс-форвард «Зенита» (28 лет, 203 см) официально заключил контракт с итальянским .

Американец в сезоне-21/22 был признан лучшим оборонительным игроком лиги ВТБ и MVP финальной серии турнира.

Показатели Джордана в 27 матчах Лиги ВТБ – 13,3 очка, 4,7 подбора, 1,7 передачи, 1,0 перехвата и 0,6 блок-шота в среднем за матч.

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