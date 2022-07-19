Тимофей Якушин пополнил состав МБА

объявила о подписании контракта с защитником (25 лет, 194 см).

Профессиональная карьера Тимофея стартовала в системе ЦСКА, где он отыграл с 2012 по 2015 годы. Перед сезоном-15/16 Якушин перешел в «Химки», где провел следующие четыре с половиной года.

Сезон-19/20 Тимофей начинал в «Химках-Подмосковье», но в декабре перешел в «Парму».

Перед сезоном-20/21 россиянин подписал контракт с «Енисеем», где и отыграл последние два года.

В минувшем розыгрыше Лиги ВТБ воспитанник московского баскетбола набирал 6,0 очка, 1,7 подбора и 1,8 передачи в среднем за игру.

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