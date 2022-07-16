Винс Хантер пополнил состав УНИКСа

Казанский УНИКС подписал контракт с американским «большим» (27 лет, 203 см).

Двухлетнее соглашение заключено по схеме 1+1.

Хантер имеет опыт выступления в НБА, Евролиге и лиге ВТБ.

В августе 2021 года новобранец УНИКСа перешел в парижский «Метрополитан 92», которому помог выйти в четвертьфинал Еврокубка и занять третье место в регулярном чемпионате Франции (24 победы и 10 поражений).

В 34 матчах минувшего чемпионата Франции средние показатели Хантера составили 12,8 очка, 6,6 подбора, 1,9 передачи, 1,7 перехвата и 0,7 блок-шота за 26,2 минуты.

В Еврокубке-21/22 Винс в среднем набирал 12,6 очка, 7,3 подбора, 2,0 передачи, 1,5 перехвата и 0,9 блок-шота за 28 минут.

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