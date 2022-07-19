Скаут: «Майами» будет готов включить Адебайо в сделку по Дюрэнту»

По словам одного из скаутов , будет готов включить центрового Бэма Адебайо в возможную сделку по приобретению ( ).

«На месте «Хит» я бы совершил этот обмен, даже если нужно включить в него . Если есть возможность заполучить такого игрока, как Кевин Дюрэнт, ты это делаешь.

Зная Пэта Райли, «Хит» совершат этот обмен и включат в него Адебайо, если у них будет такая возможность. Я не уверен, что этого будет достаточно для «Бруклина», – сказал скаут.

Куда может перейти Дюрэнт? Разбираем самые вероятные варианты обмена