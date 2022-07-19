Скаут: «Майами» будет готов включить Адебайо в сделку по Дюрэнту»

По словам одного из скаутов НБА, «Майами» будет готов включить центрового Бэма Адебайо в возможную сделку по приобретению Кевина Дюрэнта («Бруклин»).
«На месте «Хит» я бы совершил этот обмен, даже если нужно включить в него Бена Симмонса. Если есть возможность заполучить такого игрока, как Кевин Дюрэнт, ты это делаешь.
Зная Пэта Райли, «Хит» совершат этот обмен и включат в него Адебайо, если у них будет такая возможность. Я не уверен, что этого будет достаточно для «Бруклина», – сказал скаут.
Куда может перейти Дюрэнт? Разбираем самые вероятные варианты обмена