Исон, Граймс, Мамукелашвили, Мюррэй и Томас – в первой символической пятерке Летней лиги-2022

НБА объявила символические пятерки лучших игроков Летней лиги 2022 года.
В первую пятерку вошли два новичка лиги и три второгодки. Во второй – один новичок и четыре второгодки.
Первая символическая пятерка Летней лиги НБА-2022:
Тари Исон («Хьюстон»)
Квентин Граймс («Нью-Йорк»)
Сандро Мамукелашвили («Милуоки»)
Киган Мюррэй («Сакраменто»)
Кэм Томас («Бруклин»)
Вторая символическая пятерка Летней лиги НБА-2022:
Санти Альдама («Мемфис»)
Беннедикт Матурин («Индиана»)
Марко Симонович («Чикаго»)
Трендон Уотфорд («Портленд»)
Линделл Уиггинтон («Милуоки»)
Форвард «Сакраменто» Киган Мюррэй был признан MVP Летней лиги.