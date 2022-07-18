Исон, Граймс, Мамукелашвили, Мюррэй и Томас – в первой символической пятерке Летней лиги-2022

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НБА объявила символические пятерки лучших игроков Летней лиги 2022 года.

В первую пятерку вошли два новичка лиги и три второгодки. Во второй – один новичок и четыре второгодки.

Первая символическая пятерка Летней лиги НБА-2022:

Тари Исон («Хьюстон»)

Квентин Граймс («Нью-Йорк»)

Сандро Мамукелашвили («Милуоки»)

Киган Мюррэй («Сакраменто»)

Кэм Томас («Бруклин»)

Вторая символическая пятерка Летней лиги НБА-2022:

Санти Альдама («Мемфис»)

Беннедикт Матурин («Индиана»)

Марко Симонович («Чикаго»)

Трендон Уотфорд («Портленд»)

Линделл Уиггинтон («Милуоки»)

Форвард «Сакраменто» Киган Мюррэй был признан MVP Летней лиги.

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