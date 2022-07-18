Трендон Уотфорд набрал 19+7 в финале Летней лиги НБА и признан MVP турнира

Форвард «Блэйзерс» Трендон Уотфорд признан MVP Летней лиги в Лас-Вегасе.

В финальной встрече против «Никс» Уотфорд набрал 19 очков (7 из 15 с игры, 3 из 6 из-за дуги), а также совершил 7 подборов и 3 перехвата.

Средние показатели 21-летнего баскетболиста в Летней лиге этого года – 12,2 очка, 8,0 подбора, 2,0 передачи, 1,0 перехвата и 1,0 блок-шота.

Уотфорд не был выбран на драфте-2021, после чего заключил с «Блэйзерс» двусторонний контракт, который позже конвертировали в полноценный. В 48 матчах НБА за основу команды он набирал 7,6 очка и 4,1 подбора в среднем за игру.

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