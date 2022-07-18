Шакил О’Нил: «Стеф Карри – самая большая проблема в НБА»

Член Зала славы ’Нил ответил на вопрос о том, кого он считает наиболее доминирующим игроком в НБА за все время и прямо сейчас.

«Я самый доминирующий игрок в истории НБА. Если вы не слышали о «Хак-а-Шак», вам стоит поискать информацию. Со мной считались, потому что я был доминирующим большим. Теперь НБА стала лигой шутеров. Если вы можете реализовать дальний бросок, у вас хорошие шансы заиграть.

Именно поэтому я думаю, что является сейчас самой большой проблемой в лиге. Этот парень не промахивается. Он может попадать из-под кольца, с дистанции, даже с середины площадки. Это не имеет значения, он всегда точен», – сказал Шак.

Карри сравнялся по титулам с Леброном Джеймсом. Какое место он теперь занимает в Пирамиде величия