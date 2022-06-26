Крис Джонс перейдет из «Виллербана» в «Валенсию»

Разыгрывающий французского Крис Джонс (29 лет, 188 см) перейдет в испанскую «Валенсию». Как сообщает BasketNews, стороны достигли договоренности о контракте на один год, официальное объявление ожидается в ближайшее время.

Джонс помог «Виллербану» завоевать третий подряд титул чемпиона Франции в финальной серии против «Монако» (3-2).

Интерес к 29-летнему защитнику проявляли несколько клубов , в том числе «Жальгирис» и «Монако».

Показатели Джонса в минувшем сезоне чемпионата Франции – 13,9 очка, 2,7 подбора, 4,1 передачи и 1,4 перехвата в среднем за матч.

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