Паоло Банкеро: «Мысленно я уже был в «Хьюстоне»

Новичок , первый номер драфта-2022 признался, что перед драфтом был уверен, что попадет в под третьим номером, и его это устраивало.

«Единственное, что обо мне писали, это то, что я буду выбран «Хьюстоном» под третьим номером. Мысленно я уже был там, и меня это устраивало.

Я был бы доволен, где бы я ни оказался, потому что знал, что у меня все будет в порядке», – сказал Банкеро.

Драфт НБА-2022. Банкеро – первый номер, «Никс» избавились от Кембы, в «Оклахоме» два Уильямса: Джейлен и Джейлин