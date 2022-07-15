Паоло Банкеро: «Мысленно я уже был в «Хьюстоне»

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Новичок «Орландо», первый номер драфта-2022 Паоло Банкеро признался, что перед драфтом был уверен, что попадет в «Хьюстон» под третьим номером, и его это устраивало.

«Единственное, что обо мне писали, это то, что я буду выбран «Хьюстоном» под третьим номером. Мысленно я уже был там, и меня это устраивало.

Я был бы доволен, где бы я ни оказался, потому что знал, что у меня все будет в порядке», – сказал Банкеро.

Драфт НБА-2022. Банкеро – первый номер, «Никс» избавились от Кембы, в «Оклахоме» два Уильямса: Джейлен и Джейлин

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