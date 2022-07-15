Дрэймонд Грин – о Паоло Банкеро: «Один из тех самых парней. Настоящий победитель»

Форвард «Уорриорз» высоко оценил уровень 1-го номера драфта-2022 Паоло Банкеро из «Мэджик».

– один из тех самых парней. И я считаю его таким из-за вещей, что он делал на площадке, которые не связаны с набором очков.

Надеюсь, организация готова к такому игроку, потому что он победитель. Такой игрок, которому не все равно. Я видел его в Летней лиге, он играл так, будто это финал НБА. Тот самый уровень самоотдачи и старания. Настоящий победитель», – сказал Грин.

Драфт НБА-2022. Банкеро – первый номер, «Никс» избавились от Кембы, в «Оклахоме» два Уильямса: Джейлен и Джейлин