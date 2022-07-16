«Это не имеет никакого отношения к «Лейкерс». Уэстбрук лайкнул пост о бывшем агенте

Разыгрывающий лайкнул пост одного из болельщиков в твиттере, в котором ставится под сомнение желание игрока сменить команду.

Ранее Уэстбрук прекратил сотрудничество с агентом Тэдом Фуше, с которым работал на протяжении 14 лет. Фуше заявил, что он не хотел расставания баскетболиста с «Лейкерс».

«Эта ложь не имеет абсолютно никакого отношения к ситуации с «Лейкерс», – прокомментировал слова Фуше болельщик.

«Финикс» дал 133 млн долларов центровому, от которого планировал избавиться. Как такое может быть?