УНИКС подписал двухлетний контракт с Джаленом Рейнольдсом

Казанский УНИКС объявил о подписании двухлетнего контракта с центровым (29 лет, 208 см). Соглашение подписано по схеме «1+1».

Бывший центровой «Зенита» провел минувший сезон в тель-авивском «Маккаби», набирая в среднем 8,5 очка и 4,5 подбора в матчах Евролиги.

Сообщалось, что Рейнольдс в ближайшее время станет игроком из Болоньи, с которым он уже согласовал условия контракта. По информации СМИ, УНИКС предложил американцу 1,1 млн евро.

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