Джона Радебау перейдет из «Тенерифе» в «Валенсию»

Защитник Джона Радебау (25 лет, 191 см) покинет и продолжит карьеру в «Валенсии».

У Радебау, который пополнил состав «Тенерифе» в межсезонье-2022, есть опция выхода из контракта. Клуб получит за игрока 75 тысяч евро.

В минувшем сезоне Джона играл за «Людвигсбург», он был включен в первую символическую пятерку Лиги чемпионов. Средние показатели – 13,6 очка, 5,8 подбора и 2,8 передачи за игру.

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