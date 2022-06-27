Крис Джонс стал игроком «Валенсии»

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«Валенсия» объявила о подписании контракта с разыгрывающим Крисом Джонсом (29 лет, 188 см) на сезон-2022/23.

В прошедшем сезоне Джонс помог «Виллербану» завоевать третий подряд титул чемпиона Франции в финальной серии против «Монако» (3-2). Интерес к 29-летнему защитнику проявляли несколько клубов Евролиги, в том числе «Жальгирис» и «Монако».

Показатели Джонса в минувшем сезоне чемпионата Франции – 13,9 очка, 2,7 подбора, 4,1 передачи и 1,4 перехвата в среднем за матч.

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