«Црвена Звезда» подписала Далибора Илича

подписала четырехлетний контракт с форвардом Далибором Иличем (22 года, 206 см).

Илич перешел из боснийского клуба «Игокеа», к которому он присоединился семь лет назад подростком. В минувшем сезоне лиги форвард набирал в среднем 12,7 очка и 7,7 подбора за матч.

В 2018 году Илич помог Сербии выиграть золотую медаль на чемпионате Европы среди юношей до 18 лет, а в 2021-м дебютировал за основную сборную Сербии.

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