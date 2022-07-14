Полицейский нарушил инструкции, встав коленом на шею Джексона Хэйса во время ареста

Комиссия по делам полиции Лос-Анджелеса установила, что сержант Дэррен Холст нарушил инструкции, когда встал коленом на шею центрового «Нового Орлеана» во время ареста в июле прошлого года, сообщает The Los Angeles Times.

Начальник полиции Лос-Анджелеса Мишель Мур и уполномоченные согласились с тем, что прием, который использовал Холст, противоречит протоколам департамента. Было установлено, что полицейский дважды ставил колено на шею баскетболиста. В общей сложности колено находилось на шее в течение 15 секунд.

Действия полицейского заставили Хэйса несколько раз выкрикнуть: «Я не могу дышать».

Хэйс был арестован 28 июля 2021 года в Лос-Анджелесе, когда полиция приехала на вызов о домашнем насилии. Офицеры отреагировали на звонок женщины, которой пожаловалась родственница на агрессивное и опасное поведение баскетболиста. Прибыв на место происшествия, полицейские сказали Хэйсу, что должны войти в дом, чтобы убедиться в безопасности находящихся внутри, но баскетболист отказался пускать офицеров.

Полицейские попытались надеть на Хэйса наручники, однако баскетболист оказал сопротивление и ударил офицера о стену. Позже полиция сообщила, что офицер получил травму локтя, и ему потребовалась медицинская помощь.

В июне этого года Хэйс был приговорен к трем годам лишения свободы условно, 450 часам общественных работ и году еженедельных курсов по домашнему насилию.

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